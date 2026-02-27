L’enoteca di Umberto Eco compie 50 anni Stefano | Ma non era un gran bevitore

Da ilrestodelcarlino.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’enoteca di Umberto Eco festeggia 50 anni di attività a Bologna, dove Stefano ha trascorso ogni giorno dietro al bancone in via Petroni 9a, mantenendo aperto il negozio da cinque decenni. Il locale, che tra tre anni compirà 70 anni, è stato rilevato dai genitori di Eco nel 1959, e Stefano ha ammesso di non essere un grande bevitore.

Bologna, 28 febbraio 2026 – Da 50 anni lo si vede ogni mattina e ogni sera dietro al bancone in marmo del suo negozio in via Petroni 9a, che tra 3 anni compirà 70 primavere, essendo stato rilevato dai genitori nel 1959. Stefano Delfiore, classe 1956, è cresciuto lì, tra damigiane di vino, zucchero e spezie, all’Antica Drogheria Calzolari – chiamata dal padre col cognome della madre – e ha visto scorrere tanta storia di Bologna, tanti brindisi, chiacchiere fitte, Umberto Eco coi suoi studenti appena finite le lezioni, ma anche personaggi della musica, come Fabio Testoni degli Skiantos, meglio noto come ‘Dandy Bestia’, che si poteva vedere facilmente capitare lì all’ora dell’aperitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217enoteca di umberto eco compie 50 anni stefano ma non era un gran bevitore
© Ilrestodelcarlino.it - L’enoteca di Umberto Eco compie 50 anni, Stefano: “Ma non era un gran bevitore”

Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale...

Leggi anche: 10 anni fa la morte di Umberto Eco

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Discussioni sull' argomento Chiude la storica enoteca amata da Umberto Eco: Concorrenza si fa sentire. Il vino? Beveva bianco; Curino entra nelle Città del Vino; Orlando Furioso, il nuovo libro di Mauro Di Ruvo: la presentazione al Teatro Niccolini di Firenze; I ricordi di Umberto Eco: Il gelato da due soldi era piccolissimo, nonna diceva di non mangiare la punta del cono.

l enoteca di umbertoChiude la storica enoteca amata da Umberto Eco: Concorrenza si fa sentire. Il vino? Beveva biancoA Bologna chiude l’Antica Drogheria Calzolari: lo storico oste Stefano Delfiore ricorda i pomeriggi dell’intellettuale tra lezioni improvvisate, vini bianchi e pranzi frugali ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.