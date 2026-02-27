L’enoteca di Umberto Eco compie 50 anni Stefano | Ma non era un gran bevitore

L’enoteca di Umberto Eco festeggia 50 anni di attività a Bologna, dove Stefano ha trascorso ogni giorno dietro al bancone in via Petroni 9a, mantenendo aperto il negozio da cinque decenni. Il locale, che tra tre anni compirà 70 anni, è stato rilevato dai genitori di Eco nel 1959, e Stefano ha ammesso di non essere un grande bevitore.

Bologna, 28 febbraio 2026 – Da 50 anni lo si vede ogni mattina e ogni sera dietro al bancone in marmo del suo negozio in via Petroni 9a, che tra 3 anni compirà 70 primavere, essendo stato rilevato dai genitori nel 1959. Stefano Delfiore, classe 1956, è cresciuto lì, tra damigiane di vino, zucchero e spezie, all'Antica Drogheria Calzolari – chiamata dal padre col cognome della madre – e ha visto scorrere tanta storia di Bologna, tanti brindisi, chiacchiere fitte, Umberto Eco coi suoi studenti appena finite le lezioni, ma anche personaggi della musica, come Fabio Testoni degli Skiantos, meglio noto come 'Dandy Bestia', che si poteva vedere facilmente capitare lì all'ora dell'aperitivo.