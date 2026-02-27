L’ennesimo colpo di scena | ora è Paramount a comprare Warner Bros

Paramount Skydance ha annunciato l'acquisto di tutti gli asset di Warner Bros Discovery, chiudendo così una lunga fase di trattative e colpi di scena. Dopo che Netflix aveva deciso di non pareggiare l'offerta, il consiglio di Wbd ha scelto di affidarsi a Paramount, che ha presentato un'offerta ritenuta superiore. La transazione rappresenta un nuovo capitolo nel settore dell'intrattenimento e delle grandi acquisizioni.

La guerra è vinta da David Ellison, magnate vicino a Trump. Sollievo a Hollywood, ma adesso crescono i dubbi sull'indipendenza dell'informazione di Cnn. Le promesse di più film in sala e i tagli per sei miliardi in sinergie. Adesso tocca agli enti regolatori americani Paramount Skydance acquisirà tutti gli asset di Warner Bros Discovery (Wbd). Alla fine di una guerra che ha visto colpi di scena degni di un film hollywoodiano, Netflix ha deciso di non pareggiare l'offerta di Paramount, ritenuta superiore dal board di Wbd. Paramount ha offerto 31 dollari per azione, per un totale di circa 111 miliardi, per acquisire lo studio cinematografico, il servizio streaming HBO Max e i canali via cavo, tra cui figura la Cnn.