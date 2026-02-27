L’ennesima idiozia dell’Ifab | cambierà il protocollo ma la Var potrà intervenire solo sui secondi gialli non sui primi

L’Ifab ha annunciato un nuovo protocollo che limita l’intervento della Var ai secondi cartellini gialli, escludendo quelli precedenti. Questa decisione arriva dopo le polemiche seguite alla simulazione di Bastoni, che ha acceso il dibattito sulla gestione dei falli e dei cartellini. Non sono previsti interventi della Var sui primi gialli, anche in situazioni di errore o fraintendimento.

Quando è scoppiato il bubbone Var per il caso della simulazione di Bastoni, una delle prime cose che tutti i commentatori hanno detto è stata: “Tanto a brevissimo l’Ifab cambierà il protocollo, e la Var potrà intervenire a sanare anche i cartellini sbagliati”. Ma poiché il calcio procede con la lentezza e illogicità d’un qualunque catasto italiano, non poteva risolvere almeno quel problema una volta per tutte. No. Lo farà – Se lo farà – solo in parte. Lo spiega il Die Welt. Il giornale tedesco infatti entra nelle more della prossima revisione del regolamento che sarà eventualmente approvata sabato dall’International Football Association Board, e scrive che “invece di limitarne i poteri, i legislatori del calcio internazionale mirano ad ampliarne l’autorità”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

