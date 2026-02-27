Lehto in terapia intensiva dopo una caduta nelle prove di discesa di Garmisch | Non è in pericolo di vita

Il pilota finlandese Elian Lehto si trova in terapia intensiva dopo una caduta avvenuta durante le prove di discesa libera a Garmisch. L'incidente ha causato un trauma cranico e un polmone collassato, ma le sue condizioni sono stabili e non mette in pericolo la vita. Lehto è stato immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale.

Il finlandese Elian Lehto è in terapia intensiva dopo una caduta durante le prove di discesa libera a Garmisch, con trauma cranico e polmone collassato, ma non è in pericolo di vita. Altri atleti, tra cui Nils Alphand e Luis Vogt, hanno subito infortuni significativi nello stesso allenamento.