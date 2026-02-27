Legno un duo toscano che ha totalizzato oltre 40 milioni di stream

Legno è un duo musicale toscano indipendente che ha raggiunto oltre 40 milioni di stream in totale. La loro musica è stata ascoltata da un vasto pubblico, consolidando la loro presenza nel panorama musicale digitale. Il duo si distingue per le sue produzioni e il successo ottenuto attraverso le piattaforme di streaming. La loro attività si concentra sulla creazione di brani che hanno riscosso grande attenzione online.

Legno è un progetto indipendente, un duo toscano che ha totalizzato oltre 40 milioni di stream. Il progetto debutta per Matilde Dischi a giugno 2018 con la trilogia composta da "Sei la mia droga" (parte uno), "Tu chiamala estate" (parte due) e "Mi devasto di thè" (parte tre). Il 28 novembre 2018 Spotify nota i Legno e inserisce "Sei la mia droga" nella playlist Scuola Indie. I successivi singoli "Le canzoni di Venditti" e "Febbraio" entrano nelle playlist Scuola Indie e Indie Italia, anticipando la pubblicazione del disco "Titolo album", uscito il 29 marzo 2019 per Matilde Dischi con distribuzione Artist First. Il successo dei Legno continua grazie alla collaborazione estiva con Divanoletto, nome d'arte dell'inviato de Le lene Nicolò De Devitiis, per il singolo "All You Can Eat".