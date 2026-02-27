Legge elettorale come cambia e perché Meloni ne vuole una nuova

Il governo sta lavorando a una nuova legge elettorale, chiamata Stabilicum, che dovrebbe entrare in vigore prima delle elezioni del 2027. La proposta mira a modificare il sistema attuale e a garantire maggiore stabilità politica. La questione è al centro del dibattito politico e coinvolge diversi partiti, che si preparano a discutere i dettagli del nuovo modello elettorale.

Habemus Melonellum. O meglio Stabilicum in nome della stabilità di governo, come in casa azzurra si comincia a chiamare il sistema con cui dovremmo andare al voto nel 2027. Dopo una sorta di conclave nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa andato avanti per tutta la notte, i partiti della maggioranza hanno infine trovato la quadra sulla riforma della legge elettorale per superare i collegi uninominali del Rosatellum in favore di un proporzionale con premio di maggioranza per la lista o coalizione che supera maggiormente il 40% dei voti e con soglia di sbarramento al 3%. Una stretta voluta da Giorgia Meloni, e impressa ai suoi... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Legge elettorale, come cambia e perché Meloni ne vuole una nuova Meloni vuole un’accelerata sulla legge elettorale. Ma i tempi si allunganoIn conferenza stampa, di fronte ai cronisti della stampa parlamentare, Giorgia Meloni l’ha indicata come una priorità dei prossimi mesi. Leggi anche: Legge elettorale e più Forze armate: Meloni vuole l’accelerata. E sui dazi seguirà l’Ue Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum Temi più discussi: Legge elettorale, come funziona adesso e come potrebbe cambiare; Legge elettorale: come bilanciare stabilità e rappresentanza; Blitz notturno della destra sulla legge elettorale: ecco come cambia il voto; Perché Meloni cambia la legge elettorale. Legge elettorale, come funziona quella attuale e come potrebbe cambiareLa legge elettorale attuale prevede alcune soglie di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi: 10% dei voti ottenuti a livello nazionale: vale per le coalizioni, purché comprendano almeno ... tg24.sky.it Riforma legge elettorale, cosa cambia con il nuovo testo del centrodestra: è scontro con le opposizioniLa riforma sulla legge elettorale riapre il confronto politico: maggioranza e opposizioni divise sulle nuove regole del voto. Ecco tutte le novità. notizie.it Con la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra, il premio di maggioranza al 40% cambierebbe gli equilibri: secondo Youtrend oggi la coalizione di governo otterrebbe il 57% dei seggi. Per il centrosinistra si profilerebbe una perdita significativa sia all - facebook.com facebook #omnibus La maggioranza di governo vuole una nuove legge elettorale: ma come voterebbero gli italiani oggi Le intenzioni di voto con Livio Gigliuto x.com