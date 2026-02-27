Lega blocca riforma Roma | emendamento shock a un passo dal tracollo

Una proposta di modifica ai poteri di Roma Capitale si trova ora in bilico, dopo un emendamento presentato dalla Lega che potrebbe compromettere l’iter di approvazione. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con possibili ripercussioni sul percorso legislativo in corso. La discussione sull’intervento si sta scontrando con diverse resistenze, lasciando aperti diversi scenari futuri.

Roma Capitale in bilico: il blitz della Lega rischia di far saltare la riforma La riforma dei poteri di Roma Capitale, a un passo dall'approvazione, rischia di arenarsi a causa di un emendamento presentato dalla Lega. Il partito ha chiesto di estendere i poteri speciali della capitale anche ad altre città metropolitane, aprendo un fronte politico che potrebbe compromettere l'intero iter legislativo. L'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni, i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del Lazio Francesco Rocca non ha risolto la spaccatura, anzi l'ha acuita. La riforma, che deve passare quattro letture in Parlamento, potrebbe saltare a un passo dall'arrivo, con il disegno di legge che dovrebbe approdare in aula a Montecitorio il 9 marzo.

