Oggi alle 16, nella sala principale della Fondazione Polo Universitario Grossetano, si terrà la conferenza del ciclo “Voci dell’archeologia” dedicata all’età romana. L’evento si concentra sui primi risultati delle ricerche in corso nell’area di Vignale-Riotorto, offrendo uno sguardo diretto sui recenti studi e scoperte sul territorio. La discussione coinvolgerà esperti e appassionati interessati a questa fase della storia locale.

Oggi alle 16 nel’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, si terrà la conferenza del ciclo Incontri con le voci dell’archeologia dal titolo ’Dalla villa al castello: primi dati dalle ricerche in corso sul territorio di Vignale-Riotorto ’. L’evento è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’ Università di Siena ed Associazione Archeologica Maremmana. Dal 2024 il Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena ha avviato una nuova campagna di ricognizione archeologica nel territorio di Vignale–Riotorto, in continuità con le ricerche sviluppate a partire dal 2003 sul sito pluristratificato della villamansio di età romana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le ’Voci dell’archeologia’ per parlare dell’età romana

Trump allo Stato dell'Unione: "Tornati all'età dell'oro"“Gli Usa sono tornati” e vivono una nuova “età dell’oro”: così Donald Trump ha aperto il suo intervento sullo Stato dell’Unione, il più lungo della...

Corsi dell’Università dell’Età Libera. Nuove proposte con grandi nomiIniziano in questi giorni le attività del secondo trimestre per l’Università dell’Età Libera: "Dopo aver concluso con soddisfazione dei partecipanti...

Il Rituale Matrimoniale TERRIFICANTE Che Roma Cercò Di Seppellire Dalla Storia

Temi più discussi: Le ’Voci dell’archeologia’ per parlare dell’età romana; Archeologia e paesaggio storico: al Polo universitario focus su Vignale Riotorto; I segreti dell'Arma delle Manie, dalla preistoria a oggi; Un viaggio sonoro nella storia: il Porto di Claudio protagonista di Mosaico di voci.

Le ’Voci dell’archeologia’ per parlare dell’età romanaOggi alle 16 nel’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, si terrà la conferenza del ciclo Incontri con le voci dell’archeologia dal titolo ’Dalla villa al castello: ... lanazione.it

Dalla villa al castello: nuovo appuntamento con Incontri con le voci dell’archeologiaAlla Fondazione Polo universitario grossetano di Grosseto conferenza per il ciclo Incontri con le voci dell'archeologia ... grossetonotizie.com

"Dalla villa al castello": nuovo appuntamento con "Incontri con le voci dell'archeologia" - x.com

FIUMICINO ONLINE - Un viaggio sonoro nella storia: il Porto di Claudio protagonista di “Mosaico di voci”. Disponibile la dodicesima puntata del podcast dedicato all’antico porto di Roma, tra archeologia, memoria e valorizzazione culturale del territorio di Fi - facebook.com facebook