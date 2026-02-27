Le voci del territorio Pavarotti e il Carlino Quel rito di sfogliarlo coi Friends dopo i concerti

Dopo i concerti, molti amano sfogliare il giornale con gli amici, condividendo emozioni e ricordi. Le storie del territorio si intrecciano con le grandi figure della musica, creando un legame tra passato e presente. È un momento di convivialità che rafforza il senso di comunità e radicamento locale, anche attraverso semplici gesti come leggere insieme un articolo.

Marchetti Pavarotti è stato il primo tenore davvero globale, anzi addirittura multimediale: la sua voce, il suo volto, la sua figura iconica hanno attraversato i continenti anche grazie alle nuove tecnologie, alla tv, ai satelliti, ai cd. Pavarotti, il tenorissimo, è stato al centro della storia (non solo musicale) del '900 ed è anche al centro della mostra "Occhi sulla città". E non è un caso: big Luciano è stato molto legato al Resto del Carlino fin dal suo debutto nel 1961 a Reggio Emilia. Nel recensire quella "Bohème", il critico musicale (che si firmava Diapason) colse già il talento di Luciano, "dalla bella voce fresca, generosa e squillante nell'interpretazione del personaggio di Rodolfo".