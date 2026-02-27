Le Ville del Golfo offrono un itinerario tra giardini che si affacciano sul mare, strutture architettoniche di grande valore e panorami che lasciano senza fiato. In questi due giorni si può scoprire un patrimonio ricco di elementi storici e artistici, immersi in un ambiente naturale di grande fascino. L’evento invita a esplorare un angolo di storia e cultura legati allo sviluppo del territorio.

Un viaggio tra giardini affacciati sul mare, architetture sfarzose e paesaggi mozzafiato. Il 7 e 8 marzo segnano il debutto di ’Weekend nelle Ville del Golfo’, un’iniziativa nata per valorizzare e rendere accessibile il patrimonio storico e paesaggistico dell’affascinante territorio della Spezia e Lerici. Per un intero fine settimana tre dimore iconiche apriranno i propri cancelli al pubblico, offrendo visite guidate che intrecciano arte, botanica, architettura e storia nella suggestiva cornice del Golfo dei Poeti. Il progetto vede la collaborazione tra realtà culturali differenti: Sigeric, Cooperativa Arte e NaturaCinqueterrexperience, SpeziAMAnia, FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, Futuro Aperto ed Edizioni Giacché. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le Ville del Golfo. Tra arte, botanica architettura e storia

