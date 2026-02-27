Le trovano 300 Viagra in valigia lei dà la colpa al marito | cosa ha riposto ai finanzieri in aeroporto a Torino

In un controllo di routine all'aeroporto di Torino, le forze dell'ordine scoprono un’ingente quantità di Viagra nascosta in una valigia. La persona coinvolta sostiene che il farmaco appartenga al marito, cercando di giustificare la presenza di così tante confezioni. La scoperta ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno proceduto con le verifiche del caso.

Un sequestro di queste proporzioni non si vedeva da tempo all’aeroporto Caselle di Torino, racconta il quotidiano la Stampa. Nei giorni scorsi, la Guardia di finanza ha intercettato 4.615 farmaci nascosti nei bagagli di quattro viaggiatori in arrivo dall’estero a Caselle. Antidepressivi, anticoagulanti, compresse per il potenziamento sessuale a base di Sildenafil e prodotti di medicina estetica. Ovviamente tutti erano privi di ricetta medica e non conformi alle normative sanitarie europee. L’operazione, condotta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, era concentrata soprattutto sulle tratte considerate più sensibili, come i voli da Lima-Parigi e da Istanbul. 🔗 Leggi su Open.online

