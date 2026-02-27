Le sfide del referendum sulla giustizia e tutte le ragioni del Sì

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a votare sul referendum sulla giustizia. Si tratta di un appuntamento elettorale importante che riguarda le modifiche proposte alle norme esistenti. La consultazione coinvolge cittadini che dovranno esprimersi su questioni legate alla riforma del sistema giudiziario e alle nuove disposizioni proposte. La data è stata ufficializzata e l’attenzione si concentra sulla consultazione popolare prevista per quei giorni.

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L'Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Le ragioni del sì, in Irpinia le iniziative per il referendum sulla giustizia Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni.