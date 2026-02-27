Le quote della serata cover i duetti favoriti a Sanremo 2026

Stasera si svolge la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, con protagonisti i brani cover e i duetti tra artisti. L’evento si tiene nel teatro della città e coinvolge numerosi partecipanti che si esibiscono davanti al pubblico e alla giuria. La serata prevede performance di vari cantanti, con alcune cover e collaborazioni speciali tra i favoriti della manifestazione.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – Stasera, venerdì 27 febbraio, va in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti. In scaletta, tra i successi proposti, omaggi a Ornella Vanoni, Jimmy Fontana, Lucio Dalla e David Bowie nel decennale della scomparsa. Tanti i personaggi attesi. Tra gli altri TonyPitony (con Ditonellapiaga), Belen (con Samurai Jay), Francesca Fagnani (con Fulminacci). Quella delle cover è una serata a sé: non incide sulla classifica finale, ma spesso catalizza più attenzione della competizione principale. Votano Televoto (34%), Sala Stampa Tv e Web (33%) e Radio (33%). Il risultato arriverà intorno all'1.