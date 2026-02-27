Le preoccupazioni riguardano la possibile acquisizione di Warner da parte di Paramount. La famiglia Ellison, nota per essere vicina all'ex presidente degli Stati Uniti, controllerebbe una parte significativa dell'informazione. La notizia ha sollevato interrogativi tra gli addetti ai lavori, che seguono con attenzione le mosse delle grandi aziende del settore. La questione riguarda soprattutto le implicazioni di un'eventuale concentrazione di potere mediatico.

La famiglia Ellison, vicina a Trump, controllerebbe una grossa parte dell'informazione statunitense, e ci sarà meno lavoro a Hollywood Fino a poco più di un anno fa David Ellison dirigeva Skydance Media, una società di produzione cinematografica relativamente piccola: produceva film tratti da alcuni franchise di grandi successo, come Mission: Impossible e Star Trek, ma le sue possibilità erano molto lontane da quelle di colossi come Netflix o Disney. Nel giro di pochi mesi è diventato l’imprenditore più ingombrante e influente di Hollywood: l’anno scorso aveva completato una complessa fusione con Paramount; e, salvo stravolgimenti clamorosi, dopo la rinuncia annunciata oggi da Netflix acquisirà anche Warner Bros. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le preoccupazioni se Paramount compra Warner

Leggi anche: Paramount non molla: rilancia sull’acquisto di Warner. Bros Discovery includendo anche le televisioni

Warner Bros apre le porte a Paramount: potrà presentare un’offerta che sia migliore di quella NetflixWarner Bros concede a Paramount l'opportunità di fare una nuova proposta economica per l'acquisizione del gruppo, a fronte di quella già avanzata da...

Is Netflix Buying Warner Bros + Paramount Bidding War Explained

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Warner Bros valuta nuova offerta di Paramount; Paramount aumenta l'offerta per Warner Bros nel tentativo di impedire l'acquisizione da parte di Netflix; La Warner Bros. ha deciso che forse la Paramount potrebbe essere l’affare migliore, dopo tutto; Rassegna mattutina: mercati asiatici in calo, Paramount vince offerta per WBD.

Warner Bros alla Paramount per 111 miliardi di dollari. Gli Ellison (Oracle) mettono Hollywood contro le Big TechParamount a un passo da Warner Bros per 111 miliardi. Netflix non rilancia e apre la strada alla famiglia Ellison. Ora la partita passa all’Antitrust USA Paramount-Skydance è a un passo dal diventare ... key4biz.it

Paramount vince la battaglia per Warner; Block in rialzo - i movimenti dei mercatiInvesting.com - I futures legati ai principali indici azionari statunitensi sono in leggero calo, mentre i risultati di importanti società tecnologiche influenzano il sentiment intorno al trading dell ... it.investing.com

«Mi ha colpito subito la forza di questa storia, e non vedevo l’ora di portarla sullo schermo», ha raccontato Michelle Pfeiffer parlando del suo ruolo da protagonista nella nuova serie The Madison, che arriverà su Paramount+ a partire dal 14 marzo. Il progetto, p - facebook.com facebook