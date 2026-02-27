Durante la terza serata di Sanremo 2026, Michele Bravi si è presentato con un look che combina eleganza e un tocco di trasgressione, mentre Irina Shayk ha sfilato lungo la passerella con un outfit che ha attirato l’attenzione come regina della serata. La moda, come ogni anno, si conferma un elemento fondamentale dell’evento, spesso più di quanto si possa immaginare.

Ah, siamo già alla terza serata di Sanremo 2026. Come sempre ci insegna ogni anno (più della classifica, più dei duetti, più dei meme di metà serata) la moda conta quanto lo spettacolo. Oggi, rispetto alle altre sere, gli outfit gridavano main character energy. I nostri preferiti? Michele Bravi in Antonio Marras con un doppiopetto marrone, sempre dalla vibe romanticismo alla Bridgerton. E ovviamente Irina Shayk, con un set di outfit degni della Milano Fashion Week. Le pagelle look della terza serata di Sanremo 2026: i look che per noi hanno già vinto (e quelli che ci hanno fatto alzare un sopracciglio). Michele Bravi, che stile. Scende le scale dell’Ariston con un doppiopetto marrone scuro, e quella catena che scende sui pantaloni, rende l’outfit ufficialmente uscito da una puntata di Bridgerton, ambientata però nei giorni nostri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le pagelle look della terza serata di Sanremo 2026: Michele Bravi eleganza sporca, Irina Shayk regina della runaway

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serataDopo Tiziano Ferro, Carlo Conti annuncia un altro nome importante per il Festival di Sanremo, la supermodella russa Iriyna Shayk.

Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle della terza serata | Irina Shayk voto 6: gli anni ’90 sono finiti da un pezzo. Bocciati Virginia Raffaele e De Luigi, Gazzoli? C’è da riflettere

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della terza serata. FOTO; Sanremo 2026: sfida di stile tra Laura Pausini e Irina Shayk nella terza serata; Le pagelle ai look di Sanremo 2026: da Dargen effetto parquet a Arisa divina; Sanremo 2026, le pagelle dei look: dal candido Lauro, alla regale Levante, eterna Pravo.

Sanremo 2026, i Look della terza serata, ecco le Pagelle: Irina Shayk omaggia Riccardo Tisci, Pausini non fa centroLa terza serata della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti con Laura Pausini, è andata in scena al Teatro Ariston di Sanremo e ora tocca a noi tirare le somme sui ... comingsoon.it

Sanremo 2026, le pagelle (pungenti) della terza serata: chi si salva (e chi no)Pagelle pungenti e ironiche della terza serata di Sanremo tra look, canzoni, momenti memorabili e flop clamorosi. Sfida nuove proposte Angelica Bove – Mattone Look: raffinato ma aggressivo – Voto 7 ... notizie.it

Il meglio del peggio della terza serata di Sanremo #Striscialanotizia #Sanremo2026 Laura Pausini THE KOLORS Alicia Keys Elettra Lamborghini Michele Bravi Achille Lauro - facebook.com facebook

Michele Bravi: feticista dei pupazzi #Striscialanotizia @SanremoRai #Sanremo2026 #MicheleBravi x.com