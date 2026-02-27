le ong potranno restare a gaza per ora

Le ONG che operano a Gaza potranno continuare le attività sul territorio, almeno temporaneamente. Il governo israeliano aveva dato loro un termine fino al primo marzo per lasciare l’area, ma la Corte Suprema ha deciso di sospendere questa disposizione. La decisione permette alle organizzazioni umanitarie di rimanere e di proseguire il loro intervento nella regione.

Il governo israeliano aveva ordinato loro di andarsene entro il 1° marzo, ma la Corte Suprema ha bloccato la decisione mentre esamina i ricorsi La Corte Suprema israeliana ha stabilito che per il momento le ong attive nella Striscia di Gaza potranno continuare a operare, nonostante l’ordine contrario del governo israeliano. La decisione è temporanea ed è stata presa per permettere alla Corte di esaminare il ricorso presentato da alcune organizzazioni contro il blocco. A partire dallo scorso 1° gennaio Israele aveva vietato a 37 organizzazioni umanitarie di operare nella Striscia di Gaza, e aveva dato loro due mesi di tempo per andarsene, quindi entro il prossimo 1° marzo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

