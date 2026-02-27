Le iscrizioni alle scuole superiori Forte incremento per il XXV Aprile In calo l’Itcg Fermi e l’Itis Marconi

Le iscrizioni alle scuole superiori di Pontedera mostrano variazioni significative quest’anno. Il liceo XXV Aprile registra un aumento rispetto agli anni precedenti, mentre l’Itcg Fermi e l’Itis Marconi segnalano un calo nelle iscrizioni. La diminuzione delle nascite negli ultimi anni sembra influenzare le scelte delle famiglie, portando a cambiamenti nel panorama scolastico locale.

di Gabriele Nuti Il calo demografico comincia a farsi sentire sulle iscrizioni alle scuole Secondarie di secondo grado di Pontedera. Con tre eccezioni molto significative. La prima è quella del liceo XXV Aprile (Scientifico e Classico) che, addirittura, è in totale controtendenza rispetto agli anni passati e anche agli altri istituti (con un aumento di iscritti di quasi il 23%), la seconda e la terza quelle dell’Ipsia Pacinotti e del liceo linguistico e scienze umane Montale stabili, anche se in leggero calo, rispettivamente con 120 e 308 iscritti, rispetto al 2025 quando ne avevano fatti registrare 125 e 320. Il calo più significativo è quello dell’ Itcg Fermi (che perde il 29% dei nuovi studenti rispetto al 2025), mentre l’Itis e scientifico (scienze applicate) Marconi scende del 13%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

