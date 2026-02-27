Le giovani del Circolo Schermistico Forlivese illuminano Caorle

Le giovani del Circolo Schermistico Forlivese hanno partecipato a un evento di scherma a Caorle, portando in scena le loro abilità e determinazione. La competizione si è svolta nel fine settimana, coinvolgendo diverse squadre e atleti provenienti da varie zone. La manifestazione ha rappresentato un momento importante per la crescita tecnica e sportiva dei giovani partecipanti.

Un fine settimana da incorniciare per il Circolo Schermistico Forlivese, protagonista assoluto al Gran Prix a squadre GPG andato in scena il 21 e 22 febbraio a Caorle. A brillare su tutti è stato l’oro conquistato dalla squadra femminile nella categoria Bambine-Giovanissime, capace di imporsi con autorità e carattere fino al titolo italiano. Anita Casacci, Anita Gentili, Gaia La Biunda ed Elena Salvadori hanno iniziato la loro corsa con un girone impeccabile, infilando soltanto vittorie e dimostrando fin da subito solidità tecnica e grande determinazione. Nel tabellone ad eliminazione diretta le forlivesi non hanno rallentato, avanzando con sicurezza fino all’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

