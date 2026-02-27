L’azienda della Bayesian è in grave crisi

L’azienda della Bayesian si trova in una fase di grave crisi, con conseguenze evidenti dopo il naufragio avvenuto il 19 agosto 2024. La situazione si è aggravata a causa di un calo delle attività e delle entrate che ha coinvolto tutta l’organizzazione. Le ripercussioni si sono fatte sentire sui dipendenti e sui processi interni, mentre la direzione cerca di gestire la difficile fase.

È la storia di quello che è successo dopo il naufragio del 19 agosto del 2024, ma anche di un calo in borsa del 35 per cento in una settimana Dal 19 agosto del 2024 il valore delle azioni di The Italian Sea Group, una delle principali aziende italiane che costruiscono grandi e lussuosi yacht, ha continuato a calare in modo vistoso, ma mai come nell’ultima settimana in cui ha perso il 35 per cento, il segnale di una crisi ormai evidente. Non è una data casuale, il 19 agosto del 2024: proprio quel giorno intorno alle 4 di mattina nel mare vicino a Palermo sette persone morirono nel naufragio di una grande barca a vela chiamata Bayesian, costruita da Perini Navi, marchio storico di proprietà di The Italian Sea Group. 🔗 Leggi su Ilpost.it

