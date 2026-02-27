Lavoro per i giovani E rinascita del Satellite

A Pioltello, una scuola situata in un edificio di housing sociale sta promuovendo iniziative dedicate ai giovani, con un focus su progetti di inclusione e inserimento lavorativo. Questa realtà, conosciuta come InTec, si impegna a creare opportunità concrete per i ragazzi, contribuendo a rafforzare il legame tra il territorio e il mondo del lavoro. La scuola rappresenta una risposta alle esigenze emergenti della comunità locale.

Fra le esperienze che stanno scrivendo nuove pagine di integrazione a Pioltello c’è quella di InTec, una scuola che punta al lavoro inclusivo, con sede in Cimarosa 1, il condominio in housing sociale del Satellite. E che torna con una nuova edizione del corso di software testing che ha già dato a una decina di giovani del quartiere melting pot un attestato e un lavoro. Lo spazio di formazione è nel cuore del rione. In campo, anche l’Impronta, specializzata nel sostegno a ragazzi fragili e disabili che aiuta a diventare autonomi grazie a un posto di lavoro. Da qui nasce anche un nuovo modello di sicurezza, che "si costruisce insieme al senso di appartenenza a un contesto che si sente proprio", sottolinea il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoro per i giovani. E rinascita del Satellite Difesa spaziale, addio al mito del satellite unico e insostituibile. L’analisi del gen. BianchiNegli ultimi due decenni, il concetto di high-end nel dominio spaziale militare è stato tradizionalmente associato a sistemi satellitari di grandi... Giovani talenti in azione: il Liceo Artistico protagonista della rinascita creativa di BeneventoTempo di lettura: 2 minutiUno spazio che nasce per dare voce alle idee e trasformarle in esperienze concrete di crescita. Bolivia begins a new chapter in its history Temi più discussi: In biblioteca ad Albizzate apre lo sportello lavoro per i giovani; Cresce occupazione under 35 ma non la qualità, un terzo dei giovani è precario; In Italia si studia per poi fare altro, nell’UE solo la metà dei giovani trova il lavoro giusto; Lavoro per i giovani. E rinascita del Satellite. In biblioteca ad Albizzate apre lo sportello lavoro per i giovaniAttivo ogni martedì fino a inizio giugno, il servizio offre orientamento, corsi di formazione, supporto nella ricerca di lavoro e promozione di tirocini in azienda ... varesenews.it Lavoro, mini proroga per i bonus giovani e Zes. Un anno in più per le donneL’emendamento al Milleproroghe sana il pasticcio di fine anno. Ma per under 35 e regioni del Sud solo quattro mesi in più, fino alla fine di aprile. La ... repubblica.it Milan Primavera, lavoro e valorizzazioni dei giovani: nessuno in campionato come i rossoneri. I numeri #milan #SempreMilan #MilanPrimavera - facebook.com facebook Milan Primavera, lavoro e valorizzazioni dei giovani: nessuno in campionato come i rossoneri. I numeri #milan #SempreMilan #MilanPrimavera x.com