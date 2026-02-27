Lavoro e dignità la Caritas riflette

Oggi si conclude nella chiesa dei Cappuccini di Urbino il ciclo di incontri organizzato dalla Caritas Diocesana, dedicato a discutere il rapporto tra lavoro e dignità umana. Quattro appuntamenti hanno affrontato diverse sfaccettature di questa tematica, coinvolgendo relatori e partecipanti in un dialogo aperto. L’evento finale rappresenta un momento di confronto su un tema di grande attualità.

Si conclude oggi con l'ultimo appuntamento alle 18 nella chiesa dei Cappuccini di Urbino, il ciclo di quattro incontri curato dalla Caritas Diocesana su "Lavoro povero e dignità umana: riflessioni alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa". A chiudere il percorso sarà il prof Flavio Felice (foto), ordinario di Storia delle dottrine politiche all'Università del Molise, con una relazione dal titolo: "La dignità umana in rapporto al lavoro. Dalla Laborem exercens ai nostri giorni". L'incontro offrirà una rilettura dell'enciclica "Laborem exercens" di Giovanni Paolo II, pubblicata nel 1981. "A oltre quarant'anni dalla sua promulgazione –...