Lavori sulla rete idrica a Ghezzano | strade a secco

Martedì 3 marzo, a partire dalle otto del mattino, saranno effettuati lavori sulla rete idrica a Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme. Durante l’intervento, alcune strade della zona resteranno senz’acqua, fino al termine delle operazioni. La comunicazione è stata resa nota da Acque, che ha annunciato l’interruzione temporanea del servizio idrico nel quartiere.

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme, martedì 3 marzo, dalle ore 8.30 alle 14, sarà necessario sospendere l'erogazione nelle vie Capuana, Trilussa, Vlll Marzo e dei Condotti (nel tratto tra le vie Puccini e Fucini). Al ripristino del servizio.