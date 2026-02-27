Lavori | riprendono i lavori di consolidamento degli argini del Fosso del Fiumaccio

Sono ripresi i lavori di consolidamento degli argini del Fosso del Fiumaccio a San Giuliano Terme. L'intervento mira a rafforzare le sponde e prevenire eventuali rischi legati a possibili esondazioni. Dopo un periodo di sospensione, le operazioni sono riprese con l'obiettivo di completare le opere nel minor tempo possibile e garantire la sicurezza dell'area.

San Giuliano Terme (PI), 26 febbraio 2026 – Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'inizio del terzo lotto di lavori in via Turati, l'arteria che collega Arena Metato con l'Aurelia interessata circa un anno fa dal parziale cedimento di un attraversamento sul Fosso del Fiumaccio, il corso d'acqua che costeggia ampi tratti della strada. Uomini e mezzi della “Parri Costruzioni”, l'azienda di Terricciola che si è aggiudicata l'intervento, entreranno in azione nella mattina di lunedì 2 marzo per l'inizio della terza fase delle lavorazioni: previsto il consolidamento degli argini del fosso che corre lungo via Turati nel tratto iniziale lato Aurelia, mediante il posizionamento di cosiddetti “materassini”, le reti metalliche contenenti pietre e altri inerti utilizzate per potenziare le sponde dei corsi d'acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori: riprendono i lavori di consolidamento degli argini del Fosso del Fiumaccio Al via il terzo lotto di lavori in via Turati per risolvere il cedimento lungo il Fosso del FiumaccioIl cantiere lungo la strada di Arena Metato, San Giuliano Terme, partirà a marzo. Riprendono i lavori, chiude la Galleria del Risorgimento. Ecco quando e in che orariLa misura è stata appositamente limitata alle ore notturne, per permettere l’esecuzione in sicurezza degli interventi tecnici senza interferire con i... Temi più discussi: Ponte Risorgimento, riprendono lavori di manutenzione; Ponte Kennedy, riprendono i lavori per il teleriscaldamento: si finisce in primavera; Maltempo, Stromboli: da lunedì riprendono lavori per il ripristino dello scalo; Riprendono i lavori di manutenzione stradale nel territorio di Marsala. RIPRESA LAVORI Manfredonia, riprendono i lavori nei comparti CA: dopo oltre dieci anni si sblocca il CA9Accanto agli interventi sui comparti CA, l’amministrazione comunale ha avviato o programmato ulteriori opere di riqualificazione. statoquotidiano.it Riprendono i Lavori di Riqualificazione a Piazza Martiri della Libertà: Ecco le Novità Annunciate dall’Amministrazione ComunaleScopri i dettagli sulla riqualificazione di Piazza Martiri della Libertà. Lavori per migliorare sicurezza, illuminazione e accessibilità iniziano il 2 marzo 2026. Un luogo che cambia per restare nostr ... milano.cityrumors.it Piazza Martiri della Libertà Riprendono i lavori di riqualificazione https://comune.bresso.mi.it/it/news/piazza-martiri-della-liberta - facebook.com facebook La seduta del mattino è chiusa. I lavori riprendono alle 14 con il question time #opencrpiemonte x.com