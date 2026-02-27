Lavori alla stazione sospesa circolazione dei treni tra Aversa e Napoli

Tra il 2 e il 27 marzo, la circolazione dei treni tra Aversa e Napoli sarà sospesa a causa di lavori di potenziamento alla stazione di Napoli Centrale. Durante questo periodo, alcuni treni del servizio Regionale di Trenitalia subiranno modifiche, con deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. La modifica riguarda specificamente il tratto tra Aversa e Napoli e si rende necessaria per interventi infrastrutturali.

Per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Napoli Centrale, dal 2 al 27 marzo alcuni treni del Regionale di Trenitalia subiranno modifiche alla circolazione, con deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. In particolare, alcuni treni sulla relazione Napoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Lavori nella stazione centrale di Napoli. Modifiche alla circolazione dei treni Guasto alla linea elettrica: circolazione dei treni sospesa tra Bari e FoggiaCircolazione dei treni sospesa sulla linea Bari-Foggia dalla tarda mattinata di oggi, 2 gennaio. Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Linea Torino-Ivrea sospesa dal 23 febbraio al 26 aprile: lavori nelle stazioni di Strambino e Montanaro; Chiude una tratta della metro C per lavori di manutenzione: tutte le informazioni; Stop ai treni sulla Ivrea-Chivasso, da lunedì 23 febbraio due mesi di disagi per i pendolari; Treni. Ancora lavori tra Rho e Parabiago: circolazione sospesa nel weekend fra Arona e Sesto. Circumvesuviana, partono i cantieri tra Barra e Torre del Greco: linea sospesa e treni al ralentiCantieri aperti e stop alla circolazione tra Barra e Torre del Greco, chiusura della stazione Cavalli di Bronzo, nel territorio di San Giorgio a Cremano: le infrastrutture della ... ilmattino.it Lavori in galleria e banchina, stop a stazioni e tratte della CircumNel prossimo fine settimana, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, sarà sospesa la circolazione dei treni lungo la tratta Barra-Torre del Greco. L’interruzione inizierà al termine del servizio del ... ilfattovesuviano.it Treviso città | Controllo antimafia nel cantiere della stazione, Conte: “Bene le verifiche, male l’allungamento dei lavori” - facebook.com facebook