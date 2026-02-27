Lavori a rilento al liceo Archimede Basile incontra gli studenti dopo la protesta | Ritardi causati dai ricorsi ma gli interventi saranno conclusi

Gli studenti del Liceo Archimede sono tornati a protestare questa mattina a causa dei ritardi nei lavori di ristrutturazione finanziati con il Pnrr. Dopo la manifestazione, il dirigente scolastico ha incontrato gli studenti per spiegare che i ritardi sono legati a ricorsi, ma che gli interventi saranno comunque portati a termine. La situazione rimane al centro dell’attenzione tra le parti coinvolte.

Prima la protesta poi il confronto. Mattinata intensa per gli studenti del Liceo Archimede tornati a protestare per il mancato avvio dei tanto attesi inteventi di ristrutturazione finanziati con Pnrr. Oggi il sit-in davanti a Palazzo Zanca per denunciare i disagi patiti ogni giorno a causa dei tanti problemi strutturali del plesso di viale Boccetta. Al termine, una delegazione di ragazzi è stata ricevuta dal sindaco metropolitano Federico Basile che ha ammesso un ritardo di 300 giorni sul cronoprogramma iniziale, confermando al contempo che i lavori saranno conclusi. Basile, accompagnato dal irettore generale di Palazzo dei Leoni, Giuseppe...