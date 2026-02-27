Lavoratore in nero e gestione illecita di rifiuti tossici | maxi sanzione a un’officina meccanica

Da bolognatoday.it 27 feb 2026

I carabinieri per la Tutela del lavoro e i carabinieri forestali di Ozzano dell’Emilia hanno effettuato un controllo in un autolavaggio e officina meccanica nel Comune di Bologna. Durante l’ispezione, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero e pratiche di gestione illecita di rifiuti tossici. Per queste violazioni, è stata applicata una maxi sanzione all’attività.

