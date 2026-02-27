L' auto viaggia con i vetri appannati scatta il controllo | il conducente nasconde eroina e cocaina

Giovedì 27, in via Darsena a Ferrara, un'auto con i vetri appannati è stata fermata durante un controllo. Il conducente è stato trovato in possesso di eroina e cocaina nascosta all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno sequestrato le sostanze e proceduto alle verifiche di rito.

Fermato alla guida, ha la droga. E' quanto accaduto nella giornata di giovedì 27, in via Darsena, a Ferrara. I carabinieri, infatti, hanno notato un'auto sospetta: ad attirare la loro l'attenzione è stato il fatto che la vettura stava procedendo con i vetri completamente appannati. Alla guida del.

