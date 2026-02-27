Lauri Markkanen infortunato all' anca | stop di due settimane per l' ala dei Jazz

L’ala dei Jazz dovrà fermarsi per due settimane a causa di un infortunio all’anca. La squadra ha comunicato che il giocatore sarà costretto a un periodo di recupero prima di tornare in campo. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli dell’incidente, ma l’assenza potrebbe influenzare le prossime partite. La squadra sta monitorando la situazione e valutando le prossime mosse.

Un aggiornamento medico e sportivo segnala una pausa significativa per i Utah Jazz, a causa di un infortunio che coinvolge una delle colonne portanti della squadra. L'esito degli esami ha definito una condizione all'anca associata a un percorso di recupero, prevedendo un periodo di assenza non inferiore a due settimane e richiedendo una gestione mirata del rientro. Una risonanza magnetica effettuata ha evidenziato un impingement sintomatico dell'anca, accompagnato da infiammazione e da una contusione ossea. Questi elementi spiegano la necessità di un periodo di inattività e definiscono la natura della lesione. L'entità della condizione richiede un approccio riabilitativo accurato per ristabilire la funzionalità dell'anca.