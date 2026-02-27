Laura Pausini nervosa non so se ci sia qualche tensione con Conti I big? Sconosciuti sembra un girone di Nuove Proposte | così Giancarlo Magalli su Sanremo

Giancarlo Magalli ha commentato l’ultima serata di Sanremo sottolineando che Laura Pausini sembrava nervosa e non del tutto serena. Ha aggiunto che non sa se ci siano tensioni con il conduttore. Ha poi descritto i big in gara come sconosciuti, paragonandoli a un girone di Nuove Proposte.

Ospite del Covo Rolling Stone, il conduttore dice la sua su quanto visto in tv: dal rapporto Conti-Pausini al cast fino alla mancanza di "grandi comici" “Laura Pausini? Mi è sembrata un po’ nervosa, non del tutto serena. Non so se ci sia stata qualche tensione con Conti.“. Giancarlo Magalli commenta il Festival di Sanremo. Ospite del Covo Rolling Stone, il conduttore dice la sua su quanto visto in tv. Premessa: il commento di Magalli è riferito alla prima puntata, quella del 24 febbraio, quindi non tiene conto di come – eventualmente – si sia evoluta l’interazione tra Carlo Conti e Pausini. Queste, ad ogni modo, le sue parole, come riporta anche Fanpage: “Quando metti sul palco una cantante straordinaria come lei, che ha una reputazione internazionale da difendere, è naturale che non voglia essere relegata al ruolo di semplice valletta“. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

