Laura Pausini ha aperto la serata dei duetti con un’esibizione che ha catturato l’attenzione del pubblico. La cantante ha interpretato un brano con grande intensità, dimostrando padronanza e sensibilità sul palco. La sua performance ha dato il via alla serata, stabilendo un tono di grande coinvolgimento. La sua entrata ha segnato l’inizio delle esibizioni previste per l’evento.

Laura Pausini apre la serata dei duetti con un’esibizione che incanta: tra emozione e maestria, il palco si inchina alla regina della musica italiana. I riflettori si accendono, il sipario si apre, e a inaugurare la serata dei duetti non poteva che essere lei: Laura Pausini, icona intramontabile della musica italiana, che con una performance magnetica ha trasformato l’attesa in estasi. In un momento che resterà scolpito nella memoria collettiva degli spettatori, la cantante romagnola ha dimostrato ancora una volta perché, da oltre trent’anni, è amata in ogni angolo del mondo. Vestita con eleganza senza tempo, Laura ha calcato il palco con passo deciso, portando con sé l’autorevolezza di chi non ha bisogno di effetti speciali per lasciare il segno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Laura Pausini apre la serata dei duetti con un’esibizione tra emozione e maestria

Sanremo 2026, al via la seconda serata: Laura Pausini apre il Festival. Si inizia con le Nuove proposte – Il videoSi alza il sipario sulla seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2026, la quarta serata (quella delle cover e dei duetti): l'ordine di esibizione dei cantanti, «Mister X» in scaletta e le voci su Monica BellucciI co-conduttori della quarta serata Accanto al direttore artistico e conduttore e a Laura Pausini, che apre la serata con un medley, è attesa Bianca...

Laura Pausini - LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con Julien Lieb (Official Video)

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Sanremo 2026, il primo Festival di Laura Pausini come co?conduttrice. FOTO; Laura Pausini a Sanremo, l'avvertimento: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento; Sanremo 2026, Laura Pausini: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico; Laura Pausini a Sanremo: 'Grazie per questo sogno'.

Sanremo, Pausini cigno nero e Irina odalisca: le pagelle ai look della terza serataI voti ai look, tra le sorprese Tredici Pietro finalmente sé stesso con camicia e pantaloni morbidi e Arisa impeccabile in armour gown ... adnkronos.com

Laura Pausini apre la seconda serata di Sanremo, Conti alla sfida degli ascolti dopo il flop dell'esordioLa cantante incita le Nuove Proposte: «Ho iniziato qui e ho vinto, non abbiate paura». Achille Lauro è uno dei co-conduttori: il pubblico lo acclama. «Niscemi R-Esiste», lo striscione in galleria all' ... gds.it

Non dovremmo chiedere scusa a #LauraPausini per averla sottovalutata Sta facendo un buon lavoro a Sanremo… tanta autoironia, che ci vuole sempre. - facebook.com facebook

Stasera a #Sanremo2026, insieme a Laura Pausini e Bianca Balti, ci sarà anche un altro co-conduttore misterioso, forse un comico Oltre a presentare i cantanti, farà un monologo su “perché Sanremo è Sanremo”, lancerà una fake news sul Festival e un x.com