L’Associazione cacciatori trentini potrà formare gli esperti accompagnatori e c’è una novità
L’Associazione dei cacciatori trentini potrà ora organizzare i corsi di preparazione all’esame per diventare esperto accompagnatore, una figura che supporta i cacciatori durante le attività di abbattimento. La stessa opportunità sarà concessa anche all’Accademia ambientale foreste e fauna del Trentino. La modifica riguarda la possibilità di formare nuovi professionisti in questa specifica funzione.
