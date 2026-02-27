L’Ascoli vuole anche rialzare il muro Nel girone di ritorno piccole pecche

L’Ascoli si prepara ad affrontare il prossimo match, cercando di migliorare le proprie prestazioni difensive. Dopo alcune difficoltà nel girone di ritorno, la squadra lavora per rinforzare la solidità della retroguardia. La sfida contro il Carpi rappresenta un’occasione per confermare i progressi fatti e mettere in campo un atteggiamento più compatto. La partita si gioca domani sera al Del Duca alle 20.

L’Ascoli prova a rialzare il suo muro difensivo. I bianconeri di Tomei si preparano ad affrontare il Carpi (domani sera al Del Duca con fischio d’inizio alle 20.30) cercando di confermare la mole di gioco e la produttività sotto porta che in queste ultime settimane ha raggiunto livelli importanti. La nota dolente, proprio se dobbiamo cercare il pelo nell’uovo, però è quella che nel corso di questa prima parte del 2026 ha visto il pacchetto arretrato concedere e incassare sistematicamente almeno un gol a partita. I bei tempi del record europeo sono lontani. Ora la retroguardia del Picchio ha bisogno di accrescere il livello di attenzione. Chiaramente questo aspetto resta fortemente connesso alla filosofia espressa dai bianconeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

