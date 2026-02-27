Las Ketchup che cosa fanno oggi

Le Las Ketchup sono un gruppo spagnolo che ha conquistato le radio e le feste con il loro successo “Aserejé”. Durante un’estate, la canzone è stata presente ovunque, dai bar sulla spiaggia ai matrimoni, passando per le feste di paese e le ricreazioni scolastiche. Oggi, il gruppo ha intrapreso strade diverse rispetto al passato e si occupa di attività legate alla musica e al intrattenimento.

C’è stata un’estate – e che estate! – in cui non si poteva sfuggire ad Aserejé. La si sentiva alla radio, nei bar sulla spiaggia, ai matrimoni, alle feste di paese e persino durante la ricreazione a scuola. Correva l’anno 2002 quando Las Ketchup sono diventate, quasi involontariamente, uno dei più grandi fenomeni musicali. Ma due decenni dopo, che fine hanno fatto e perché sono scomparse dalle scene dopo un successo così travolgente? Che fine hanno fatto le Las Ketchup, le cantanti di Asarejé. Per capire cosa è successo dopo, dobbiamo tornare alle origini. Las Ketchup è un trio composto da Lucia, Lola e Pilar Muñoz, tre sorelle di Cordova, figlie del chitarrista flamenco Juan Muñoz, noto con il soprannome di El Tomate e molto noto in Spagna. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Las Ketchup, che cosa fanno oggi Il significato di Asereje delle Las Ketchup è ancora oggi una storia incredibileRicordo ancora quando nell'estate del 2002 - verso l'inizio luglio, a dire il vero, un po' in ritardo sul canonico calendario dei tormentoni di... Sanremo, la diretta della quarta serata: è il momento delle cover. Da TonyPitony alle Las Ketchup, fino al ritorno di Bianca Balti co-conduttrice. Ecco che cosa succederàSuperato il giro di boa del terzo appuntamento, arriva per il Festival una delle serate più attese: quella delle cover. Does Ketchup Ruin Pasteles Chefs Weigh In #shorts Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Le Las Ketchup, dal tormentone Aserejé a Sanremo 2026 con Elettra Lamborghini; La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Elettra Lamborghini, la regina del twerk a Sanremo 2026: cos’è e perché è un’icona; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 fa ballare l'Ariston con Voilà. Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ferma un festino e balla in strada con le Las Ketchup, Balivo sentenzia: CringissimoDal racconto della notte movimentata a Monte Carlo di Elettra, al balletto con le Las Ketchup, passando per le battute di Caterina Balivo in diretta a La Volta Buona. libero.it Duetto Elettra Lamborghini e Las Ketchup, cover: Aserejè / Voglio vedere l’Ariston ballare (Sanremo 2026)La cantante Elettra Lamborghini salirà sul palco del Festival di Sanremo insieme alle Las Ketchup ed è pronta a scatenarsi con il brano Aserejè ... ilsussidiario.net Sanremo Cover Arrivano le Las Ketchup che duetteranno con Elettra Lamborghini.. Elettra assicura che si ballerà - facebook.com facebook ARISA IN MEZZO AD ELETTA E LE LAS KETCHUP CHE DICE “IO SONO LA MAIONESE” #Sanremo2026 x.com