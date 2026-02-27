L' appello | Un piccolo gesto di onestà cerco chi ha urtato la mia auto

Da forlitoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lettore ha scritto per segnalare un episodio spiacevole avvenuto giovedì 26 febbraio, in cui la sua auto è stata urtata. Nell'appello, invita chi ha causato il danno a fare un piccolo gesto di onestà e a mettersi in contatto. La comunicazione si rivolge a chi può aver urtato il veicolo, senza fare ipotesi o deduzioni sul motivo o sulle circostanze dell'incidente.

Scrive un lettore: "Con la presente per segnalare un episodio spiacevole avvenuto la mattina di giovedì 26 febbraio. La mia auto, parcheggiata in un parcheggio interno, è stata urtata riportando danni evidenti sulla parte anteriore sinistra. Il responsabile del danno si è allontanato senza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Urtato in bici da un'auto che ha proseguito senza fermarsi. L'appello del sindaco: «Chi sa si faccia avanti»Un 24enne, che camminava a bordo strada spingendo la bicicletta con una ruota forata, è stato centrato da un mezzo che si è allontanato.

"Cerco la mia storia", così il piccolo protagonista cerca sé stesso e il senso della vitaIl protagonista del libro, rivolgendosi direttamente al lettore, dice di aver perso la sua storia, di non sapere dove sia finita e soprattutto...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Intitolare un luogo pubblico al piccolo di Matteo: l’appello di Don Fortunato di Noto; Donazioni di plasma in calo, l’appello dei cantanti dal palco dell’Ariston; L’appello: Nostro figlio, 5 anni vive con un cuore nuovo. Donate, è fondamentale; Sanremo, l'appello di Laura Pausini con i bambini dell'Antoniano: Vogliamo un mondo senza guerre.

l appello un piccoloL'appello: Un piccolo gesto di onestà, cerco chi ha urtato la mia autoScrive un lettore: Con la presente per segnalare un episodio spiacevole avvenuto la mattina di giovedì 26 febbraio. La mia auto, parcheggiata in un parcheggio interno, è stata urtata riportando danni ... forlitoday.it

Sanremo, l'appello di Laura Pausini con i bambini dell'Antoniano: Vogliamo un mondo senza guerreFinalmente Laura Pausini canta e lo fa con i bambini e le bambine del Piccolo coro dell'Antoniano. La co-conduttrice interpreta il celebre brano di Michael Jackson Heal the world, emoziona l'Ariston ... repubblica.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.