L’Anm dice No a mio nome ma difendo il Sì

Un gruppo di circa cinquanta magistrati ha espresso la propria posizione in merito a un'associazione che si è schierata pubblicamente, creando un Comitato finanziato con le loro quote e fondi pubblici. L’Associazione Nazionale dei Magistrati ha dichiarato di non rappresentare questa posizione, mentre gli esponenti coinvolti si sono dissociati dalla stessa. La questione riguarda quindi la distinzione tra le opinioni dei singoli e le scelte ufficiali dell’organizzazione.

Ho deciso di sostenere la riforma dell’assetto istituzionale della magistratura, e di farlo pubblicamente, per prendere le distanze - insieme ad altri 50 colleghi - dalla discesa in campo dell’Associazione nazionale magistrati con modi che riteniamo gravemente inopportuni: l’Associazione infatti, sulla base di sole 1.200 deleghe (su 9.500 iscritti), non solo ha preso posizione contraria rispetto alla riforma, ma ha costituito un Comitato per il No, che viene finanziato con le quote di tutti gli associati (tra cui anche quelle di chi è favorevole alla riforma), e con fondi provenienti dal pubblico; un Comitato che inonda i social e i luoghi pubblici (come le stazioni ferroviarie) di slogan propagandistici, come un qualsiasi soggetto politico. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Anm dice No a mio nome, ma difendo il Sì Leggi anche: Guardiola si scusa (diciamo) con l’arbitro ma aggiunge: «loro si difendono a vicenda, io difendo il City» “Non preoccupa la separazione delle carriere ma il sorteggio”, dice il capo dell’Anm portogheseNel comunicato del sindacato dei pm portoghesi si legge che questa riforma costituzionale rappresenta una minaccia per la democrazia: "Ho il sospetto... parlano di me ma io non li conosco La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Ma quale organo autonomo, il Comitato per il No è un’articolazione dell’Anm, dice la giudice Ceccarelli; Il governo vuole schedare i sostenitori del No al referendum?; GAZZETTA TV L'Anm: Magistrati meno liberi se comanderà la politica. La Camera penale: Una riforma per difendere i cittadini. Il confronto sul Referendum; Giustizia, tensione Nordio-Anm. Meloni: 'Su migranti toghe schierate'. L’Anm di Parodi pretende trasparenza nel suo Statuto: quindi espelle il Comitato del No se non traccia i fondi?C’è qualcosa di meravigliosamente istruttivo nella vicenda del comitato Giusto dire No promosso dall’Associazione nazionale magistrati, perché dimostra che ... ilriformista.it Ma quale organo autonomo, il Comitato per il No è un'articolazione dell'Anm, dice la giudice CeccarelliLa magistrata, componente del Comitato direttivo centrale dell’Anm, si scaglia contro il presidente del sindacato, Cesare Parodi: Il Comitato per il No è legato all’Anm per statuto e per i finanziame ... ilfoglio.it L'Associazione nazionale magistrati (Anm) se passerà il referendum dovrà sciogliersi o dividersi o comunque rifondarsi completamente: è il grande "non detto" della riforma Nordio che nessuno scrive o dice.Eppure è un fatto: l'Anm, da quanto appreso, ne disc x.com COSA DICE L' ANM Di Marianna Caiazza, su "PQM" , 21 febbraio 2026 Una raccolta di interviste, comunicati e interventi dell' ANM nel corso degli anni, che evidenziano l'opposizione della Associazione alle ultime proposte di riforma dell'ordinamento giudiziar - facebook.com facebook