Lamborghini non riconosce il testo del suo brano di Sanremo | Ma cosa stai leggendo? La mia canzone? Ma non l' ho scritta io

Durante il Festival di Sanremo, Lamborghini ha negato di aver scritto il testo di una canzone presentata in gara, chiedendo se fosse quella che stava leggendo e affermando di non averla scritta lei. La sua presenza ha portato un tocco di spontaneità in un contesto molto controllato, dove l’attenzione è rivolta alla scaletta e ai tempi televisivi.

Meno male che c'è Elettra Lamborghini. In un Festival rigoroso, attento alla scaletta e ai tempi televisivi, la sua spontaneità è una boccata d'aria fresca. Tra i "festini bilaterali" che non la fanno dormire, la ricerca di un megafono per zittire le feste sotto l'hotel e l'energia che porta sul.