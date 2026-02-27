L’albero che divenne tela | l’arte rivoluzionaria di Ghioni

Un albero che si trasforma in tela rappresenta il cuore di un’arte innovativa, capace di combinare natura e espressione visiva in modo sorprendente. Questa tecnica, adottata da un artista di grande talento, rompe con le convenzioni tradizionali e apre nuove strade creative. La sua opera riflette un approccio sperimentale che sfida le aspettative e invita a una riflessione sulla relazione tra natura e arte.

Gian Luigi Ghioni, noto come Gino o Barbarossa, ha lasciato un segno indelebile nell'arte italiana e internazionale. L'artista, originario di Treviso ma da sempre attivo in Brescia, è morto a 91 anni alla Fondazione Richiedei di Gussago. La sua carriera, spaziata dal surrealismo formale alla scultura, ha attraversato 22 Paesi, culminando nella famosa performance del 1974 a Nave, dove visse su un albero dipingendo 107 opere. I funerali si terranno sabato 28 febbraio alle 10.30. La performance del 1974, in località Prada a Muratello di Nave, rimane un episodio unico nel panorama artistico. Per un mese, Ghioni trasformò la corteccia di un albero in una tela vivente, creando opere che lo resero famoso in tutto il mondo.