Nel Lago di Garda si registra un aumento di parassiti provenienti da specie aliene, introdotti principalmente attraverso le imbarcazioni che si spostano tra diversi corpi idrici. Questi organismi si stanno diffondendo rapidamente, mettendo sotto pressione l’equilibrio naturale dell’ecosistema. La presenza di questi parassiti sta suscitando preoccupazioni tra chi si occupa di tutela ambientale e gestione delle risorse idriche.

L’ecosistema del Lago di Garda è a forte rischio a causa delle specie aliene importate nel corso degli anni dalle barche che hanno navigato in altre acque e poi sono state immesse in quelle del Garda. Si tratta di un problema molto serio, tanto che il Consiglio regionale ha approvato una legge che obbliga la sanificazione degli scafi “forestieri” che vogliono navigare sul lago. Al di la degli aspetti tecnici del provvedimento, dei quali parleremo in seguito, vale la pena spiegare meglio il contesto: attualmente nel lago ci sono 45 specie invasive censite. Le prime sono state importate dai turisti negli anni ’70 attraverso imbarcazioni da diporto i cui scafi erano stati contaminati in altri bacini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lago di Garda, l'invasione dei parassiti: cosa sta succedendo

