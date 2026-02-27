Il reddito di una figura di rilievo nel settore finanziario aumenta ancora, toccando circa 492.200 euro annui. Nei messaggi elettronici emergono riferimenti a un personaggio coinvolto in questioni controverse, descrivendolo come

Non ancora con le valigie pronte - perché, si sa, la stabilità europea è un impegno che non può aspettare - Christine Lagarde avanza, imperterrita, davanti al Parlamento europeo. Tra voci di dimissioni, retroscena e speculazioni sul suo futuro, la presidente della Bce rivendica i frutti di sette anni di regno: «Anche se l’inflazione è diminuita, molti cittadini percepiscono ancora i prezzi in aumento». Insomma puoi anche convincere gli indici armonizzati, ma quando il latte costa il doppio, il cittadino comune non lo perdona. E mentre le famiglie stringono i cordoni della borsa, i conti correnti del comitato esecutivo Bce sorridono. Come emerge dal bilancio dell’istituto nel 2025, lo stipendio di Christine Lagarde è salito a 492. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lagarde si alza la paga di un altro 5,6%. E nelle mail a Epstein si legge: «È sveglia»

