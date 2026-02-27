In Val di Cava, frazione di Ponsacco, si sono verificati diversi furti che hanno coinvolto automobili e abitazioni. I ladri si sono mossi sia di notte che di giorno, colpendo le vetture parcheggiate in strada e nelle piazze della zona. La serie di episodi ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che temono ulteriori azioni da parte dei malintenzionati.

PONSACCO Ladri di notte e di giorno a Val di Cava, frazione di Ponsacco. Nelle notti scorse sono state prese di mira alcune auto parcheggiate su strade e piazze. A quanto risulta ci sarebbe solo una denuncia alle forze dell’ordine (e, invece, sarebbe bene che tutti quelli che hanno subito i furti si rivolgessero ai carabinieri o alla polizia), e sulla pagina Facebook del paese è stato pubblicato un post con appello a "chi dovesse ritrovare documenti o effetti personali è pregato di segnalarlo alle autorità competenti e di darne comunicazione anche sulla pagina Sei di Val di Cava se.". La refurtiva, secondo i racconti delle vittime, non è di valore anche se i danni sono ingenti perché per aprire le vetture i malviventi hanno scassinato le serrature delle portiere o spaccato vetri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri scatenati in Val di Cava. Prese di mira automobili e case

