Ladri nell' auto a noleggio dal centro ai Parioli per svaligiare case

Nella zona dei Parioli, alcuni ladri sono entrati in un condominio dopo aver preso di mira un'auto a noleggio nel centro. Dopo aver esplorato l’area, si sono diretti verso un appartamento, da cui hanno svaligiato beni. L'intera operazione è avvenuta in modo rapido, senza che siano stati segnalati interventi delle forze dell'ordine durante l'evento.

Hanno puntato un appartamento dopo un giro di perlustrazione. Ladri in azione ai Parioli dove i malviventi si sono fatti largo dopo essere entrati in un condominio. Secondo quanto appreso, i carabinieri nella notte hanno notato due individui a bordo di un'auto a noleggio che si muovevano in. 🔗 Leggi su Romatoday.it Arrivano anche i ladri vestiti da runner: ecco come riescono a svaligiare le caseE' successo alcuni giorni fa a San Secondo: "Se doveste vedere un rider sospetto percorrere più volte di corsa un tratto di strada in pochi minuti,... Roma, investita da un’auto mentre attraversa la strada: 86enne muore ai Parioli(Adnkronos) – Un'anziana di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina in viale Parioli a Roma. Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Furti nelle auto a Noventa e Vigonza, è caccia all’autore; Ladri in Maserati in provincia di Avellino, nell’auto di lusso trovati attrezzi per scassinare; Nichelino nel mirino dei ladri: auto prese di mira e finestrini spaccati; Folle fuga sulla Goitese, i ladri speronano l’auto della polizia locale. Ladri in Maserati in Irpinia: nell’auto trovati arnesi da scasso, due in fugaUn inseguimento, una Maserati rubata abbandonata in mezzo alla carreggiata e un arsenale di arnesi da scasso pronti per essere utilizzati. ilgiornalelocale.it Ladri in Maserati in provincia di Avellino, nell’auto di lusso trovati attrezzi per scassinareA bordo dell'auto i carabinieri hanno intercettato due soggetti, che però sono riuscite a fuggire a piedi: proseguono le indagini per identificarli ... fanpage.it Nell'area nord della regione. La scorsa notte ladri in azione e danni in diverse aziende - facebook.com facebook