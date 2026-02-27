L’addio oggi a San Paolino all’imprenditore Mendella

Oggi nella basilica di San Paolino si svolge una funzione religiosa in ricordo di un noto imprenditore. La cerimonia si svolge in un clima di raccoglimento e rappresenta un momento di commozione per amici e familiari. La comunità si raccoglie per onorare la memoria di chi ha lasciato un segno nel settore imprenditoriale e nella vita locale.

Alle 12 di oggi nella basilica di San Paolino è in programma una funzione religiosa per l’ultimo saluto della città a Giorgio Mendella, il tele-finanziere che a cavallo della fine degli anni ‘80 e l’inizio del decennio successivo ha scosso dalla fondamenta non solo la città ma anche la provincia con un ventaglio di iniziative che hanno fatto parlare tutta Italia. "Mio padre voleva ‘riposare’ a Viareggio" ha raccontato il figlio Joshua: infatti le ceneri di Mendella saranno tumulate in un loculo del cimitero cittadino. Un legame profondo, quello che Mendella aveva saputo creare con la città, indipendentemente dal finale amaro e controverso,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Morto Giorgio Mendella, l’imprenditore di Rete Mia tra intuizioni televisive e vicende giudiziarieÈ morto Giorgio Mendella, imprenditore noto per aver fondato e guidato l’esperienza televisiva di Rete Mia.

