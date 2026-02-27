Nel 2025, le attività di accoglienza di Santa Teresa hanno distribuito circa 12mila colazioni, segnalando un aumento della richiesta di supporto. La povertà e la fragilità sono diventate realtà quotidiane per molte persone, evidenziando come le esigenze crescano di anno in anno. Questi numeri riflettono una situazione che richiede attenzione e interventi mirati.

Povertà in continuo aumento e condizioni di fragilità sempre più in espansione. È il quadro che scaturisce dai dati sulle attività di accoglienza di Santa Teresa nel 2025. Il servizio Docce, guardaroba e ristoro, tra i più significativi, ha accolto 554 persone che hanno potuto fare una doccia, consumare una colazione o avere vestiti puliti. Rispetto al 2024 i numeri sono aumentati: sono state 3810 le docce (circa 14 al giorno) a fronte delle 3257 del 2024, 8681 i vestiti donati (una media di 32 capi al giorno) rispetto ai 6451 del 2024 e 12276 le colazioni (circa 45 al giorno), più che raddoppiate rispetto al 2024 in cui erano 6443. Gli utenti non sono più, e solo, persone senza fissa dimora o in emergenza abitativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’accoglienza di Santa Teresa. Offerte 12mila colazioni

Volley, Rossopomodoro Palermo sconfitta a Santa Teresa di RivaL’anno della Rossopomodoro Volo Palermo si chiude con una netta sconfitta a Santa Teresa di Riva.

Fratoianni a Santa Teresa e Letojanni: "Basta parlare di emergenza"Visita del parlamentare di Avs nelle zone colpite dal ciclone Harry: "Il cambiamento climatico è ormai realtà" - ha detto "Visitando queste zone mi...

Temi più discussi: L’accoglienza di Santa Teresa. Offerte 12mila colazioni; L’accoglienza delle reliquie di Santa Bernadette a Ottaviano: due giorni di preghiera e partecipazione; Fondazione Sant’Orsola raddoppia l’accoglienza e chiede l’abbraccio della città; Roma, la palestra che diventa un rifugio: il piano per i senza fissa dimora a San Lorenzo.

Opera di Santa Teresa. Nel 2025 erogati più servizi. Don Alain: Vicini ai nuovi bisogniA Ravenna le condizioni di fragilità e di povertà sono in aumento. Lo dimostrano in parte i dati sulle attività di accoglienza presentati dall’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù per l’anno 2025. I ... ravennawebtv.it

Il bilancio dell’Opera di Santa Teresa, cresce in città la richiesta di servizi a bassa sogliaIl direttore Don Alain: «Vicini ai nuovi bisogni». Tra gli utenti non più solo senza fissa dimora, ma anche lavoratori, pensionati senza una casa e donne sole con bambini ... ravennaedintorni.it

Santa Teresa Gallura, dibattito sulla spiaggia Rena Bianca x.com

SANTA TERESA GALLURA, LA GIORNATA DELLE BALENE 2026 Oltre 250 studenti delle scuole elementari e medie di Santa Teresa e San Pasquale hanno riempito ieri il Teatro Nelson Mandela per la Giornata mondiale delle balene. L’iniziativa, promossa - facebook.com facebook