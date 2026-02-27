La Volta Buona pagelle 27 febbraio | Elettra lascia Sanremo 8 gaffe su Belen 3

Nella puntata del 27 febbraio de La Volta Buona sono state affrontate le ultime novità del Festival di Sanremo 2026, con l’intervista a Elettra Lamborghini che ha annunciato il suo addio alla manifestazione e una gaffe su Belen Rodriguez. La trasmissione ha mantenuto un ritmo rapido, offrendo retroscena e commenti sui protagonisti della kermesse.

Ancora una puntata scoppiettante de La Volta Buona sul Festival di Sanremo 2026: interviste, retroscena e ritmo incalzante. Un format che piace e convince visto che il programma ha superato il 20% di share negli ultimi giorni. A fare davvero la differenza è Caterina Balivo, padrona di casa impeccabile: professionalità, vivacità e quel sorriso che illumina lo schermo. Oggi, poi, ha aggiunto un dettaglio da vera diva, sfoggiando guanti di raso nero che che regalano subito un’aurea glamour alla trasmissione. L’umiltà di Marco Masini. Voto 9. Breve ospitata a La Volta Buona per Marco Masini, in gara con Fedez con la canzone Male necessario. “Abbiamo vissuto una cosa sulla pelle entrambi io e Fedez, per questo abbiamo deciso di unirci”, dice il cantante toscano, che ha trionfato già all’Ariston nel 2004 con L’uomo volante. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 27 febbraio: Elettra lascia Sanremo (8), gaffe su Belen (3) La Volta Buona, pagelle 19 febbraio: il retroscena su Belen a Sanremo (7), il dolore segreto di Tiziano Ferro (6)Scontri di famiglia, incomprensioni, ma anche i gossip su Sanremo 2026 e riconciliazioni improvvise: la puntata del 19 febbraio de La Volta Buona ci... La Volta Buona, pagelle del 12 febbraio: la forza di Enrica Bonaccorti (9), confessione di Belen su Sanremo (8)La puntata del 12 febbraio de La Volta Buona riporta in tv un personaggio molto amato dal pubblico: Enrica Bonaccorti. Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle 20 febbraio: Caterina Balivo e l’eterna giovinezza (8), Donatella Rettore tagliente (7); La Volta buona, pagelle del 18 febbraio: caos in studio per le diete (4), i capricci dei cantanti a Sanremo (8); Troupe di La Volta Buona vittima di incidente sulla strada per Sanremo: lo scontro con una band, musicisti feriti; La Volta Buona, pagelle del 24 febbraio: Pippo Baudo, il ricordo delle star (10), Jolanda accoglie papà Francesco Renga (9). La Volta Buona, pagelle del 25 febbraio: l’omaggio a Vessicchio (9), Zorzi viperetta (9), Arisa trendsetter (8)Tra imprevisti in diretta e momenti da pelle d’oca, Caterina Balivo porta a casa una puntata intensa e sorprendentemente emotiva de La Volta Buona ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 26 febbraio: Balivo incanta il Kobra (8), Elettra polizia dei festini bilaterali (10)A La Volta Buona succede di tutto: Elettra Lamborghini disperata, il figlo di Baudo contro Convertini e l’uomo dietro al successo di Sal Da Vinci. dilei.it Il web insorge contro il commento di Donatella Rettore durante "La volta buona". "I commenti sul peso hanno stufato" - facebook.com facebook