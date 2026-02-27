La verità sui festini bilaterali di Elettra Lamborghini | ai party Belen Achille Lauro e Corona

Durante il Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha parlato di festini bilaterali a cui avrebbe partecipato, menzionando incontri con Belen, Achille Lauro e Corona. La cantante ha riferito di aver trascorso notti insonni a causa di questi party, che sarebbero stati organizzati in occasione dell’evento. La vicenda ha attirato molta attenzione, diventando un tema di discussione tra media e pubblico.

I festini bilaterali raccontati da Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 sono ormai un caso. La cantante di Voilà infatti ha raccontato di aver passato notti insonni a causa dei party organizzati in occasione del Festival. I responsabili, come svelano alcuni video, sarebbero Achille Lauro, Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, pronti a scatenarsi al ritmo di musica sino a tarda notte. Cosa sono i festini bilaterali di Elettra Lamborghini Ma andiamo con ordine. La vicenda si era aperta dopo che Elettra Lamborghini si era lamentata su Instagram del rumore che proveniva da alcune feste e che le impediva di dormire per arrivare riposata a sufficienza sul palco dell'Ariston. 🔗 Leggi su Dilei.it

