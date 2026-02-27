la vera sanremo esiste e si chiama pigna

Esiste una Sanremo autentica, quella che si trova nel cuore di Pigna, lontano dai riflettori e dalle tensioni del palcoscenico ufficiale. Qui si respira un’aria diversa, fatta di tradizioni e di un modo di vivere radicato nel territorio. La realtà di questa parte della città si distingue per la sua semplicità e per il legame forte con la comunità locale, lontano dai clamori mediatici.

La città dei fiori non è solo kermesse musicale, cantanti e starlette. Arroccata tra carruggi e scale, c’è una città che reclama la sua vitalità e sta vivendo una rinascita tra cultura e identità gastronomica C’è un’altra Sanremo che si muove al di là dei lustrini, delle polemiche, della caccia ai cantanti. Una Sanremo che spesso è sconosciuta anche agli addetti al settore che da tanti anni presidiano il Festival, ma che non si muovono fuori da quel circuito-carrozzone delineato nei confini dal tappeto rosso del Teatro Ariston, dal Palafiori e dai dehors scintillanti di corso Matteotti. C’è un’altra Sanremo che ti riempie gli occhi con la sua bellezza antica, le orecchie con una musica diversa e la bocca con sapori che sanno sviluppare curiosità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Sanremo, la vera regia è nella mente. È il cervello a dirigere l'orchestra. La musica spiegata delle neuroscienzePaolo Maria Rossini (IRCCS San Raffaele): Non esiste quasi nessun'altra esperienza capace di sincronizzare così tante funzioni cerebrali nello stesso momento

