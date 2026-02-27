La trasformazione di Serena Brancale | Non è il Sanremo dei colori voglio dare importanza alla canzone

Serena Brancale ha deciso di cambiare look in vista di Sanremo, scegliendo un nuovo colore di capelli e uno stile rinnovato. La cantante ha spiegato che desidera mettere al centro la musica, puntando meno sull’immagine e più sulla canzone. Questo cambiamento riflette una volontà di rinnovarsi e di concentrarsi sulla qualità del suo lavoro artistico.

SERENA BRANCALE - ANEMA E CORE (LIVE DA NAPOLI 2025) HD 1080p

Serena Brancale nel backstage che mostra ad Alicia Keys la sua cover di “If I Ain't Got You”. Dateci un duetto di Serena e Alicia #Sanremo2026 x.com

Serena Brancale: “La prima sera del Festival non ho pianto all’inizio, sono riuscita a trattenerlo per farlo alla fine” Abbiamo incontrato @serenabrancale in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove ha presentato “Stella stellina” sul palco facebook