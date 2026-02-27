Una top model condivide il suo nuovo approccio all’allenamento dopo il parto, spiegando di aver iniziato con movimenti lenti e consapevoli, evitando esercizi addominali tradizionali. A 45 anni dichiara di sentirsi forte e di aver adottato un metodo che mette al centro l’ascolto del proprio corpo. Si mostra sui social in modo autentico, concentrata e potente.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La top model racconta il suo nuovo modo di allenarsi dopo il parto: «Ho iniziato con movimenti lenti e consapevoli, senza addominali tradizionali: così ho ritrovato il mio centro» «Anche a 45 anni mi sento forte: ascoltare il corpo cambia tutto». Gisele Bündchen si mostra sui social autentica, concentrata, potente. La top model pubblica un video in cui racconta il suo ritorno alla forza dopo la nascita del terzo figlio. Non per esibire un addome perfetto. Ma per condividere un percorso fatto di lentezza, ascolto, ricostruzione. «Ho promesso alle signore della mia classe di Pilates che l’avrei registrato per loro, poi ho pensato che potesse essere utile anche ad altre donne». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La top model racconta il suo nuovo modo di allenarsi dopo il parto: «Ho iniziato con movimenti lenti e consapevoli, senza addominali tradizionali»

Leggi anche: “Abbiamo iniziato a picchiarci, ho visto il sangue. Poi ho detto ‘perché l’ho fatto?'”: Boateng racconta la rissa con Livaja

A 45 anni e dopo la nascita del terzo figlio, la top model torna in Brasile con un look che sembra dipinto sul suo corpo. Per gridare che sì, la sua nuova vita è appena iniziataA pochi giorni dal Natale, Gisele Bundchen è riapparsa nella sua terra d’origine, il Brasile, lasciando tutti senza fiato.

Riot Artist Designs a Greek Gods’ VALORANT Skin - Super Art Power Hour Ep. 12

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Lo scopo era quello di distruggerci: la verità su America’s Next Top Model; Tyra Banks e America’s Next Top Model: la verità sui reality anni 2000; Sanremo 2026, è il giorno della top model russa Irina Shayk: Sono felice di essere qui; Eva Herzigova: Ora divento stilista senza seguire i trend.

Non solo Irina Shayk: le top model che hanno alzato l’asticella dello stile a SanremoDa Eva Herzigova a Megan Gale, fino a Bianca Balti, che torna al Festival venerdì 27 febbraio per la serata cover. amica.it

Irina Shayk, chi è la top model russa a Sanremo 2026/ Infanzia difficile: Sono cresciuta in mezzo al nullaIrina Shayk sbarca al Festival di Sanremo 2026: dalla povertà in Russia al successo in passerella, la top model racconta il suo ... ilsussidiario.net

STOSA CUCINE. Justin Hunt · Sneaky Surfer. Ogni cucina racconta una storia, e quella di Annalisa e Vito esprime un’armonia fatta di luce e calore naturale attraverso il modello Infinity. Guidati dal team di RMF Design Srl di Bergamo, hanno scelto una comp - facebook.com facebook