Una tartaruga gigante di Floreana sta facendo ritorno al suo habitat naturale dopo un percorso di recupero e cura. Il progetto mira a reintegrare gli esemplari nelle zone di origine, garantendo un ambiente più sicuro e adatto alle loro esigenze. Questo intervento rappresenta un passo importante nella tutela di questa specie, che rischiava di scomparire dalle isole.

La tartaruga gigante di Floreana (Chelonoidis niger niger) è tornata sulla sua isola di origine, nell’arcipelago delle Galápagos, dopo quasi due secoli di assenza. I primi 158 esemplari, frutto di un programma di riproduzione in cattività lanciato nel 2017, sono stati rilasciati sull’isola nell’ambito di un vasto progetto di ripristino dell’ecosistema. Selezionando e incrociando questi animali è stato quindi possibile allevare centinaia di tartarughe con un dna molto simile a quello originale, che saranno liberati sull’isola man mano che raggiungeranno la maturità. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La tartaruga torna a casa

Che differenza c’è tra tartaruga hermanni e tartaruga grecaTestuggine di Hermann e tartaruga greca sono due specie molto simili, ma possono essere riconosciute per alcuni dettagli del carapace, della coda e...

Leggi anche: Spettacolo teatrale per bambini "Chi ha rubato la tartaruga?"

Trova le Cacche (e la tartaruga) nella Casa Gratis!

Discussioni sull' argomento La tartaruga torna a casa; A Floreana eradicati ratti e gatti e tornano le tartarughe giganti; GALAPAGOS: DOPO 150 DI ATTESA TORNANO LE TARTARUGHE GIGANTI; Le tartarughe femmina si lanciano dalle scogliere per sfuggire alle aggressioni sessuali dei maschi: Suicidio demografico.

La tartaruga torna a casaI primi esemplari di tartaruga gigante di Floreana, frutto di un programma di riproduzione in cattività, sono stati liberati sull’isola delle Galápagos da cui la sottospecie era scomparsa quasi duecen ... internazionale.it

RaiNews. . Le tartarughe giganti tornano sull'isola di Floreana alle Galápagos dopo quasi 150 anni. 158 tartarughe giganti sono state liberate sull'isola di Floreana, dove la specie era estinta quasi un secolo e mezzo fa, per avviare il ripopolamento. Un tempo - facebook.com facebook