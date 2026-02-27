Stasera si svolge la tradizionale serata delle cover a Sanremo, un momento che ogni anno attira l’attenzione del pubblico e dei media. Durante questa serata, i cantanti interpretano brani di altri artisti, portando sul palco versioni spesso inedite di canzoni famose. La serata delle cover rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati del Festival, consolidando il suo ruolo centrale nel programma.

Gianni Morandi e Jovanotti festeggiano dopo aver vinto il premio per la migliore cover al teatro Ariston durante il Festival nel 2022 (foto ANSA) Al Festival, i cantanti in gara hanno sempre cantato canzoni portate al successo da altri? No. Così la serata delle cover è diventata un appuntamento fisso della rassegna canora La serata cover di Sanremo, l'appuntamento è stasera, è sempre stata una dei momenti più attesi del Festival, dalla sua introduzione fino all'edizione corrente. La prima volta andò in scena sul palco dell'Ariston fu nel 2005, quando il conduttore Paolo Bonolis decise di inserirla nel programma di Sanremo. La sua formula è cambiata diverse volte nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La storia della serata delle cover di Sanremo

Sanremo 2026, i favoriti per la vittoria della serata delle cover secondo Sisal Secondo gli esperti Sisal ecco chi saranno a contendersi la vittoria del venerdì, dedicato alle cover e ai duetti di Sanremo 2026.

Leggi anche: Chi vincerà la gara dei duetti e delle cover della quarta serata di Sanremo 2026 secondo i pronostici

Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; Sanremo 2026: la scaletta della terza serata, stasera torna il genovese Sayf; Sanremo 2026: al via la seconda serata tra inclusione, grandi ritorni e sfide dirette; Chi è Gianna Pratesi, la signora 105enne ospite della prima serata di Sanremo 2026: il passato da gelataia, la vita scandita in musica e il voto al referendum per la Repubblica italiana.

La storia della serata delle cover di SanremoAl Festival, i cantanti in gara hanno sempre cantato canzoni portate al successo da altri? No. Così la serata delle cover è diventata un appuntamento fisso della rassegna canora ... ilfoglio.it

La storia di Ragazzo solo ragazza sola , la canzone di David Bowie che sarà protagonista della serata duetti di Sanremo 2026Francesco Renga canterà insieme a Giusy Ferreri la versione italiana di Space Oddity, il primo, grande successo del Duca Bianco, con le parole di Mogol ... wired.it

Donna Moderna. . Sanremo, 27 febbraio 2026 — Giorno 3. A Sanremo si fa la storia, e per catturare attenzioni e suscitare riflessioni si deve osare: ecco perché la città, nella settimana del Festival, sembra un gigantesco parco dei divertimenti. Oggi ci siamo im - facebook.com facebook